L’AirPower serait enfin en production

L’un des plus grands mystères liés à Apple au cours des derniers mois est sans aucun doute celui lié à l’AirPower, le chargeur Apple présenté il y a plus d’un an et qui, jusqu’à présent, n’est jamais arrivé sur le marché. De nouvelles rumeurs semblent enfin répondre au grand mystère caché derrière l’accessoire Apple.

Selon un tweet publié par ChargerLAB, l’appareil serait enfin en production et prêt à être commercialisé. La nouvelle a été reprise et confirmée par certaines sources fiables de MacRumors, ce qui nous laisse vraiment croire à la rumeur concernant à une sortie imminente de l’AirPower.