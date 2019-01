Nouvelle interface pour Facebook Messenger

Facebook a publié une mise à jour importante pour son application Messenger, qui présente désormais une toute nouvelle interface.

L’objectif de Facebook était de proposer une interface plus simple à utiliser. Pour cela, la nouvelle application Messenger ne comporte que 3 onglets : Contacts, Chat et Explorer.

L’onglet Chat vous permet d’accéder rapidement à tous les messages (individuels ou en groupe), de passer des appels vidéo et des appels, d’utiliser la caméra et même de suivre les histoires de vos amis. L’onglet Personnes vous aide à trouver des amis, nouveaux et anciens. L’onglet Explorer vous met en contact avec vos marques préférées, vous permet de trouver des remises, de jouer à des jeux, etc.

De plus, les nouvelles couleurs ombrées apportent une touche plus agréable aux fenêtres de discussion.

