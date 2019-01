Apple chercherait à acquérir les studios Bad Robot de J.J. Abrams

Apple serait en train de négocier pour acquérir les studios Bad Robot de J.J. Abrams, bien qu’elle fera face à la concurrence de Disney, Sony, Universal et Warner Bros.

Actuellement, Bad Robot est sous l’aile de Paramount, qui paierait apparemment une surcharge de “huit chiffres” pour ce privilège. Cependant, Abrams n’a pas d’accord exclusif, à tel point qu’il a passé la majeure partie des cinq dernières années à réaliser deux films de la franchise “Star Wars” pour Disney, et a même choisi de réaliser le prochain “Star Wars: Episode IX”.

Il est dit que Disney est le principal candidat d’Apple à l’acquisition des studios Bad Robot, en partie parce qu’Abrams pourrait entretenir des relations étroites avec le PDG Bob Iger et en partie parce que le prochain service de streaming de Disney pourrait le permettre. Bad Robot pour faire un grand nombre de films et de spectacles.

Cependant, le studio a des liens avec Apple, puisque les deux sociétés collaborent avec le film “Little Voices” et la série télévisée “My Glory Was I Had Such Friends”, avec Jennifer Garner.