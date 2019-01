Nouveaux rendus d’un prototype d’iPhone XI

La semaine dernière, Onleaks a publié les premiers rendus d’un prototype du prochain iPhone XI/iPhone 11, qui a laissé perplexe les utilisateurs à cause d’un design arrière quelque peu douteux. Aujourd’hui, Ben Geskin et Onleaks ont tous deux publié de nouveaux rendus d’un prototype supplémentaire qui circule actuellement dans les usines de production.

Le nouvel iPhone 11 présent dans ces nouveaux rendus est beaucoup plus raffiné que le modèle précédent, qui le distingue de nombreux autres. Dans ce cas, nous trouvons en fait une triple configuration de la caméra beaucoup plus élégante, qui abandonne le design des modèles précédents de la famille X et revient en position horizontale comme dans le précédent Plus, bien qu’elle soit maintenant déplacée au centre, tandis que le flash LED se positionne comme un anneau au capteur central.

En plus de la conception arrière, il y a aussi des nouvelles à l’avant, où nous trouvons toujours un grand écran, mais avec des bords encore plus fins et une encoche en haut de l’écran beaucoup plus fine que celle que nous avons l’habitude de voir sur iPhone X, iPhone XR ou iPhone XS / XS Max. Ceci a probablement été réalisé en déplaçant la capsule de l’écouteur directement sur la monture supérieure.

Le prototype présenté aujourd’hui est totalement différent de celui observé il y a une semaine à peine, mais les deux responsables ont confirmé que les prototypes en étaient actuellement aux premières étapes des tests de validation technique.