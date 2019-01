Concept de l’iPhone XI présenté en vidéo

Alors que l’iPhone XI (iPhone 11) ne sera officiellement présenté qu’à l’automne prochain, un nouveau concept vidéo résume bien les nombreuses fuites et autres rumeurs récemment apparues sur la toile.

Les dernières spéculations ont notamment mis en évidence la possible arrivée d’un nouveau module photo carré, où seraient logées pas moins de trois caméras, en plus du flash LED et du microphone.

Ce concept vidéo est probablement l’un des meilleurs moyens d’avoir une petit idée de ce nouvel iPhone basé sur les rumeurs et les fuites. Bien sûr, cela reste encore un concept, mais il y a tout de même quelques pistes intéressantes jugées fiables par plusieurs sources.

Voici la vidéo du prétendu iPhone XI publiée sur la chaîne Waqar Khan :

Nous reviendrons en temps voulu sur le sujet, lorsque d’autres rumeurs liées aux futurs iPhone 2019 sortiront.