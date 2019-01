Apple Pay arrive bientôt en République tchèque et en Slovaquie

Apple Pay sera bientôt disponible en République tchèque et en Slovaquie, de manière à offrir le service de paiement mobile non seulement aux résidents des deux pays, mais également à ceux qui seront présents pour le travail ou les vacances.

En République tchèque, Apple Pay sera activé par les banques Česká spořitelna et Komerční banka, en plus de mBank, MONETA et Air Bank, toutes deux dotées de cartes Mastercard et Visa. Les autres banques n’arriveront que dans quelques mois.

Quant à la Slovaquie, le support d’Apple Pay n’est pas prévu avant le mois de mars. Avec l’ajout de ces deux nouveaux pays, la liste du nombre de pays où est disponible Apple Pay passe à 33.