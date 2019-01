VLC : 3 milliards de téléchargements et bientôt le support AirPlay sur Android

C’est à l’occasion du CES 2019 de Las Vegas que VLC a annoncé avoir passé le cap des trois milliards de téléchargements. L’éditeur a même mis en place un compteur où l’on peut voir en direct le nombre de téléchargements.

On notera au passage que ce compteur est composé de plusieurs smartphones et tablettes. En plus de cette annonce importante, Jean-Baptiste Kempf, contributeur majeur du projet VideoLAN, a fait savoir à Variety que VLC pour Android jouira bientôt du support d’AirPlay. Ainsi, les utilisateurs Android pourront diffuser différents contenus provenant d’un appareil iOS/macOS sur des dispositifs tiers compatibles dont l’Apple TV. Cela inclut la musique, les photos et bien sûr les vidéos.

Jean-Baptiste Kempf ne s’est pas arrêté en si bon chemin dans les annonces pour 2019. VLC disposera d’une bibliothèque média plus conséquente de sorte à pouvoir profiter des contenus iTunes plus simplement. De plus, l’éditeur prévoit également d’améliorer le support de la réalité virtuelle.

Enfin, Jean-Baptiste tient à préciser que leur n’est pas de « rivaliser avec Plex ou Kodi ». Voilà des annonces intéressantes pour le futur de VCL aussi bien sur PC que iOS et Android.