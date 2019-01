Underworld: The Shelter – rassemblez des matériaux pour construire le meilleur abri

Parmi les jeux les plus récents publiés sur l’App Store, on retrouve Underworld: The Shelter, un titre créé par les développeurs de Dreamplay Games, dans lequel il sera nécessaire de collecter des matériaux pour construire le meilleur abri après une guerre nucléaire dévastatrice.

Underworld: The Shelter est présenté dans l’App Store sous la forme d’un jeu gratuit, avec l’ajout d’une section spéciale qui vous permet d’effectuer des achats “in-app”. Le téléchargement nécessite un peu plus de 360 ​​Mo. Pour pouvoir y jouer, il est nécessaire d’avoir un appareil sous iOS 7 ou versions ultérieures.

Construisez un refuge ! Dans Underworld: The Shelter, vous aurez la tâche de rechercher tout type de débris et de matériaux utiles à la construction d’un havre de paix. Le monde est dévasté par une terrible guerre nucléaire et votre tâche sera de sauver l’humanité des retombées. Les villes sont en ruines, l’humanité est presque anéantie et la terre polluée. Une mission impossible est envisagée, mais un abri situé dans un sous-sol renferme le dernier espoir de l’humanité.

En plus de protéger l’humanité en construisant un abri adéquat, des batailles contre des monstres puissants vous attendent également. Le jeu peut être défini comme un système d’expédition pour la survie de l’humanité. En plus de collecter les matériaux nécessaires à la construction des abris et des installations de production, vous devrez faire face aux batailles et survivre à toute hostilité éventuelle. Dans une récente mise à jour, la possibilité de faire des batailles PvP en ligne a également été ajoutée.

› Télécharger Underworld: The Shelter gratuitement sur l’App Store