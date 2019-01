L’Aura Band pour Apple Watch suit la composition corporelle, le poids et plus

Comme nous vous l’avons dit hier, le capteur ECG de l’Apple Watch Series 4 a apparemment sauvé une autre vie en détectant un rythme cardiaque anormal diagnostiqué comme une fibrillation auriculaire. L’Apple Watch est également reconnue pour sauver des vies grâce aux avertissements précoces du moniteur de fréquence cardiaque de l’appareil. Bien que l’Apple Watch surveille également les activités et les entraînements des utilisateurs, un nouvel accessoire surveille aussi d’autres indicateurs de santé que l’Apple Watch ne surveille pas.

Au CES jeudi, l’Aura Band a été repéré par Apple Insider. En utilisant des capteurs placés dans une paire de boîtiers métalliques sur le bracelet, l’accessoire peut mesurer des paramètres de santé tels que l’hydratation, le poids et la perte de poids, la composition corporelle (graisse, muscle, eau) et également déterminer si l’utilisateur se risque à un arrêt cardiaque. Voir ces données est aussi simple que d’ouvrir l’application Aura sur la montre, d’appuyer sur un bouton de la sangle et de toucher les électrodes pendant cinq secondes. Les informations s’affichent ensuite à l’écran.

Tout outil permettant à l’Apple Watch de surveiller davantage de données relatives à la santé est au cœur des projets futurs du PDG, Tim Cook. Comme il l’a déclaré dans une récente interview à la CNBC, Cook pense qu’à l’avenir, les gens diront que « la contribution la plus importante d’Apple à l’humanité a été la santé ». Apple aurait travaillé sur certains projets liés à la santé pour l’Apple Watch, notamment un projet qui permettrait aux diabétiques de surveiller leur glycémie à l’aide de la smartwatch.

L’Aura Band sera lancé plus tard cette année, mais les prix sont inconnus pour l’instant.