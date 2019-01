Apple Watch Series 4 : une autre vie sauvée grâce à l’ECG

Depuis son lancement, l’Apple Watch Series 4 a reçu des critiques élogieuses et ce, avant même que la société n’active l’ECG, sans aucun doute la meilleure nouvelle fonctionnalité de ce dispositif portable.

Maintenant que cette fonction ECG est officielle, la grande vision d’Apple de sauver des vies en utilisant la technologie grand public est désormais une réalité. Et malgré les craintes initiales, la surveillance par électrocardiogramme approuvée par la FDA se révélerait inexacte ou peu fiable, de plus en plus de personnes expriment leur satisfaction et leur gratitude pour la fonctionnalité révolutionnaire des médias.

Le dernier récent rapport sur le bien-être est originaire de Nashua, dans le New Hampshire, où un fier propriétaire de la nouvelle Apple Watch Series 4 a été alerté d’un problème cardiaque non diagnostiqué auparavant. Après que sa montre intelligente lui ait conseillé de contacter son médecin, Barry Maden s’est précipité aux urgences, où il a été soumis à un réel test ECG.

Le résultat était conforme à la notification affichée par l’Apple Watch après avoir effectué son propre examen cardiaque, légèrement moins professionnel. En conséquence, Maden a été calmé et son cœur a été « arrêté et redémarré par des médecins», ce qui semble incroyablement effrayant.

Mais bien diagnostiquée, la fibrillation auriculaire est une maladie parfaitement gérable. Le héros de notre histoire est maintenant bien vivant. Il a remercié ses étoiles chanceuses d’avoir été suffisamment avisé pour acheter une Apple Watch Series 4 comme cadeau.

Le soi-disant « geek des technologies » estime qu’il lui aurait fallu plus de temps pour découvrir le coupable de son très grave problème de santé sans son nouveau gadget.

La fibrillation auriculaire est associée à un risque accru d’insuffisance cardiaque, de démence et d’accident vasculaire cérébral, en particulier en l’absence de traitement pendant une longue période. Il est difficile de dire si l’Apple Watch a réellement sauvé la vie de Barry Maden, mais elle l’a définitivement aidé à échapper à une grave crise de cardiaque. C’est ce que nous appelons une innovation technologique significative !