Apple baisse les prix de l’iPhone 8, 8 Plus, XR, XS et XS Max en Chine

La période n’est certainement pas la meilleure pour Apple. Après avoir annoncé la baisse des revenus due aux faibles ventes d’iPhone, la société semble avoir demandé à ses fournisseurs de produire moins d’iPhone de janvier à mars. Le rapport du National Business Daily en Chine va dans le même sens, selon lequel les détaillants chinois d’iPhone ont reçu des nouvelles concernant des réductions de prix pour les iPhone 8, 8 Plus, XR, XS et XS Max.

La plus grosse réduction de prix concerne l’iPhone XR, qui subira une réduction de 450 yuans, soit un peu moins de 60 €, ce qui portera le prix final de l’appareil à 5 ​​250 yuans, soit environ 667 €. Pour tous les autres appareils, tels que l’iPhone 8, 8 Plus, XS et XS Max, une réduction de 400 yuans sera appliquée, soit environ 50 €.

Une réduction de prix, décidée par Apple quelques mois après le lancement, est plutôt inhabituelle. Rappelons que la seule fois où Apple a baissé le prix quelques mois après le lancement d’un produit, c’était en 2007 avec le tout premier iPhone, lequel avait bénéficié d’une réduction de prix de 200 dollars. Depuis, Apple se garde bien de faire ce genre de geste, sauf en Chine où les ventes d’iPhone ne sont pas celles tant espérée par la firme de Cupertino.