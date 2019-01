L’iPhone XR dépasse le XS, mais le plus utilisé reste l’iPhone XS Max

Les données publiées par Mixpanel confirment les bonnes performances de l’iPhone XR puisqu’en décembre dernier, il surpassait celui de l’iPhone XS en termes d’utilisation par les utilisateurs du monde entier.

Après son lancement tardif comparé à l’iPhone XS et à l’iPhone XS Max, l’iPhone XR a repris du terrain, pour dépasser le modèle XS à la fin du mois de décembre. Les données Mixpanel mesurent l’accès à des milliers de sites Web, représentant ainsi les utilisations de divers appareils et non le nombre de smartphones vendus. Cependant, il s’agit de données très indicatives sur la diffusion des différents terminaux.

Parmi les nouveaux iPhone, le modèle Max occupe la première place avec 3,65% d’accès, suivi de l’iPhone XR à 3,02% et de l’iPhone XS à 2,89%. L’iPhone XS a perdu du terrain juste après la sortie du XR, signe que les utilisateurs considèrent les deux smartphones comme une alternative, alors que l’iPhone XS Max pourrait être dépassé en janvier.

En attendant, le modèle le plus utilisé est l’iPhone X avec 11,71%.