Pioneer annonce le support d’AirPlay 2 sur certains appareils au printemps 2019

C’est au cours du CES 2019 de Las Vegas que Pioneer a annoncé fièrement que la technologie AirPlay 2 sera prise en charge sur certains produits réseau, grâce à une mise à jour du logiciel, prévue au printemps 2019.

Grâce à AirPlay 2, l’utilisateur sera en mesure de diffuser de la musique ou des podcasts sur chaque enceinte de la maison, avec tous les appareils Apple ou via Siri. Pioneer précise que « Tout se lance et reste parfaitement synchronisé. »

Ci-dessous la liste des appareils qui prendront en charge Apple AirPlay 2 :

Amplificateurs Audio-Vidéo :

AV VSX-S520

VSX-S520D

VSX-LX303

VSX-LX503

Ampli-Tuner :

SX-S30DAB

Pour effectuer cette prochaine mise à jour automatique, le produit Pioneer devra être connecté au réseau. Voici la méthode : accéder au menu de configuration du système et suivre les instructions. Il est également possible de se rendre sur le site Pioneer-audiovisual.eu pour télécharger la mise à jour et l’installer manuellement.