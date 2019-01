iPad mini 5 : voici les possibles premières photos

Après les nouveaux iPad Pro, Apple plancherait désormais sur une nouvelle version de l’iPad mini. Plusieurs rumeurs évoquent en effet la possible sortie d’un iPad mini 5 prochainement.

Récemment, on a d’ailleurs pu voir la possible coque de cette mini tablette pommée, laquelle pourrait se doter d’un écran légèrement plus grand, de quatre haut-parleurs stéréo et d’une nouvelle caméra arrière. Côté design, l’iPad mini 5 pourrait hériter de celui des précédentes générations.

Sur ces nouvelles images, on notera la présence d’une partie métallique plutôt que plastique au niveau de l’antenne cellulaire. Possible qu’Apple fasse le choix d’une finition plus harmonieuse.

Il encore un peu tôt pour savoir s’il s’agit d’un prototype, et surtout ces photos ne nous permettent pas non plus d’appréhender la possible taille finale de l’écran.

Parmi les autres interrogations, on se demande si cet iPad mini 5 adoptera le même design des nouveaux iPad Pro 2018. Ces derniers sont dépourvus de bouton Home au profit de la reconnaissance faciale Face ID, permettant d’embarquer un écran plus grand avec des bords plus fins. Logiquement, Apple aurait tout intérêt à prendre vers cette direction pour ne pas jurer avec le reste de la gamme ou encore avec le design des iPhone de ces deux dernières années.

Rappelons que l’analyste Ming-Chi Kuo pense savoir qu’Apple dévoilera cet iPad mini 5 début de 2019, autrement dit, avant fin avril. Selon ses dires, Apple opterait pour un écran moins cher avec une résolution inférieure, un peu comme l’iPhone XR, afin de le vendre à un prix abordable.