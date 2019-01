Counterpoint confirme la baisse des ventes d’iPhone, mais le XR reste le meilleur

Un nouveau rapport publié par Counterpoint indique que, malgré des chiffres inférieurs aux attentes, l’iPhone XR était le modèle le plus vendu en novembre.

Au cours du même mois de 2017, l’iPhone X a remporté le défi avec les autres smartphones Apple, en se vendant 50% de plus que l’iPhone XR cette année.

Counterpoint confirme que les ventes globales des nouveaux iPhone ont été lentes, en particulier dans la zone Asie-Pacifique, mais aussi en Europe et aux États-Unis, où Apple a payé l’extension du cycle de remplacement et la diminution des offres des opérateurs. La baisse en Chine et en Inde est justifiée par un prix beaucoup plus élevé que la concurrence des smartphones chinois.

Voici les principales données partagées par Counterpoint :

Les ventes des nouveaux iPhone XR, XS, XS Max ont diminué de 20% par rapport à l’année dernière (iPhone 8, 8 Plus, X) en novembre.

L’iPhone XR a dépassé les XS et XS Max en termes d’unités vendues. L’iPhone XR de 64 Go est le modèle le plus vendu par Apple au cours du mois

Les ventes de l’iPhone XR sont en baisse de 5% par rapport à celles de l’iPhone 8 en novembre 2017 (il s’agit du dernier iPhone moins cher disponible lors de leurs lancements).

De même, l’iPhone XS a progressé de 3% par rapport à l’iPhone 8 Plus “équivalent” moyen. L’iPhone XS a chuté de 46% par rapport au modèle phare de 2017, l’iPhone X

Même en décembre, l’iPhone XS sera le smartphone Apple le plus vendu

Selon Counterpoint, les ventes de nouveaux iPhone en Chine devraient encore chuter dans les mois à venir, tandis que celles des iPhone 7 et 8 pourraient augmenter.