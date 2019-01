CES 2019 : Mophie présente sa SmartBattery Case pour iPhone X/XR/XS/Max

Comme prévu, Mophie a profité du CES 2019 de Las Vegas pour présenter sa nouvelle SmartBattery Case dédiée aux X/XR/XS/Max.

Cette coque batterie sera commercialisée dès le premier trimestre 2019 au prix de 119,95 $. Avant d’être vendue sur le site d’Apple, elle pourra être commandée directement depuis le site de Mophie. En termes de coloris, nous aurons droit à du noir, gris, or et rouge pour les iPhone X/XS/Max, et en noir bleu et rouge pour l’iPhone XR.

Pour l’heure, Mohpie ne donne aucun détail quant à la capacité de sa nouvelle SmartBattery Case, mais elle vous permettra dans tous les cas d’étendre l’autonomie de votre iPhone et de finir la journée en toute tranquillité.