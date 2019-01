CES 2019 : Vizio annonce le support d’AirPlay 2 et de HomeKit sur sa Smart TV

En plus de Samsung, Vizio a également annoncé que les nouveaux téléviseurs intelligents 4K qui sortiront en 2019 intégreront à la fois AirPlay 2 et HomeKit.

De plus, grâce à la mise à jour du micrologiciel, ces deux innovations arriveront sur tous les téléviseurs dotés de la plate-forme SmartCast de la société. Grâce à AirPlay 2, les téléviseurs Vizio peuvent lire de l’audio et de la vidéo à partir d’appareils Mac et iOS, grâce également aux configurations audio multi-room. Avec HomeKit, il sera possible de gérer le téléviseur à partir de l’application Casa et via Siri, en programmant et en gérant, par exemple, l’allumage, l’extinction, l’entrée et le volume pendant les heures de la journée.

La mise à jour SmartCase 3.0 sera publiée dans les prochains jours.

Apple a également invité plusieurs journalistes à participer à des conférences de presse de différents fabricants qui présenteront les appareils AirPlay 2 et HomeKit au CES de Las Vegas. Une ouverture sans précédent de la part de la société Cupertino.