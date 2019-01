Apple ouvre le contenu vidéo iTunes à certaines Smart TV Samsung

Véritable changement par rapport à l’exclusivité normale des services Apple, certaines Smart TV 2018 et 2019 de Samsung disposeront bientôt d’une application qui leur permettra d’accéder aux films et aux émissions iTunes, en plus de la compatibilité avec AirPlay 2.

Grâce à la mise à jour du micrologiciel, l’application iTunes sera mise à disposition en 2019 sur différents modèles de Smart TV Samsung commercialisés en 2018 ou dans les prochains mois.

Cette nouvelle sera active dans plus de 100 pays, dont la France, et permettra aux utilisateurs d’acheter ou de louer tout contenu vidéo sur iTunes, y compris des films, des programmes et des séries télévisées, même en HDR 4K. L’application intégrera également Bixby, afin que les utilisateurs puissent utiliser les différentes commandes.

Grâce à l’intégration avec AirPlay 2, les téléviseurs intelligents Samsung compatibles pourront recevoir et lire des photos, du son et de la vidéo à partir d’appareils Apple.

« Nous sommes impatients de proposer l’expérience iTunes et AirPlay 2 à davantage de clients du monde entier via les téléviseurs intelligents Samsung », a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur des logiciels et services Internet chez Apple. « Les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac auront un autre moyen de profiter de tout le contenu favori sur le plus grand écran de leur maison. »

Jusqu’à présent, Apple n’avait accès aux vidéos iTunes que sur ses appareils, à l’exception des PC Windows.

Cette première ouverture vers la Smart TV nous fait prendre conscience à quel point la société souhaite se concentrer de plus en plus sur les services, ouvrant les portes à des millions d’utilisateurs qui n’ont peut-être pas les appareils Apple chez eux, mais peuvent louer et acheter des films et autres contenus vidéo sur iTunes .

En outre, en prévision de la plate-forme vidéo d’Apple avec des séries télévisées et d’autres contenus originaux, il sera essentiel d’installer une application sur les principaux téléviseurs Smart du marché, à l’instar des différents Netflix ou Amazon Prime Video. Limiter son utilisation aux seuls appareils Apple aurait été un coup dur pour les bénéfices potentiels générés par la plate-forme.