Apple pourrait adopter le protocole RCS, la nouvelle génération de SMS

Apple semble également déterminée à intégrer le protocole de messagerie RCS sur les futures versions d’iOS, dans la mesure où la société a participé à une conférence consacrée aux services de communications riches.

Comme indiqué par 9to5mac, la conférence a eu lieu le 24 octobre dernier, mais c’est seulement aujourd’hui que la participation d’Apple a été divulguée.

Le protocole RCS est fortement pris en charge par différents opérateurs et sociétés comme Microsoft et Google, mais il semble maintenant que même Apple soit présente dans le jeu et puisse intégrer ce système dans une prochaine version d’iOS.

La diapositive divulguée sur le net nous indique que l’ajout du support à RCS sur iOS va :

Améliorer l’expérience de messagerie Apple à non-Apple pour les clients

Répondre aux besoins des opérateurs, en particulier sur les marchés à forte présence d’appareils Apple

Préparez-vous pour le futur post-SMS

À l’heure actuelle, il n’existe aucun accord officiel, mais il semble qu’Apple puisse intégrer le protocole RCS lorsqu’il sera mûr et actif.

L’objectif du RCS est de fournir à tous les utilisateurs une expérience de messagerie pilotée par les données. RCS prend en charge des tâches telles que la confirmation de lecture et de frappe, le partage d’images de haute qualité, la messagerie de groupe, etc. Étant un protocole universel, il fonctionnerait avec tous les appareils, quel que soit le système d’exploitation.

De cette manière, les utilisateurs iOS pourraient profiter de toutes ces fonctions, même lorsqu’ils échangent des messages avec des amis dotés d’appareils Android, sans avoir à installer d’applications tierces telles que WhatsApp, mais directement à partir de l’application Messages.

Le seul doute concerne iMessage. Porter le RCS sur iOS reviendrait à diminuer l’importance et l’utilisation du système de messagerie créé par Apple, ce qui pourrait ralentir l’intégration sur l’iPhone et l’iPad.