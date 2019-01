À quoi s’attendre de la part de l’Apple en 2019 ?

Maintenant que 2018 est derrière nous, il n’y a pas de meilleure période en début d’année pour tenter de savoir ce qu’Apple nous prépare pour 2019.

2019 pourrait être l’année de trois grandes nouvelles chez Apple : l’iPad mini, le nouveau Mac Pro et un nouveau design pour les prochains iPhone.

Les premiers mois de 2019 se dérouleront dans le calme, puis à partir de mars, les premières nouvelles pourraient arriver, notamment en ce qui concerne l’iPad.

Après l’iPad Pro présenté fin 2018, le printemps 2019 pourrait s’ouvrir avec l’iPad mini de cinquième génération qui intègre le design des dernières tablettes Apple : un écran bord à bord et peut-être plus grand, tout en conservant les mêmes dimensions que l’iPad mini actuel et la suppression du bouton Home

Au printemps, les nouveaux AirPods pourraient également être commercialisés, dont l’actualité devrait se limiter au cas du chargement sans fil et à la puce permettant aux commandes vocales d’être émises via “Dis Siri”. Il est difficile de dire si la station charge l’AirPower sera également commercialisée.

Dès le mois de juin, Apple présentera les nouvelles versions de ses logiciels : iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 et tvOS 13. Impossible de prédire les nouveautés, mais après qu’iOS 12 se soit concentré davantage sur les performances et les corrections de bugs, il est probable que la prochaine version apportera beaucoup de nouveautés graphiques et fonctionnelles. Et nous attendons également une version optimisée pour l’iPad Pro, avec des fonctionnalités davantage axées sur la productivité.

2019 pourrait également être l’année du projet de Marzipan. Cette innovation importante pourrait être présentée à la WWDC en juin. Si c’est le cas, alors les développeurs auraient la possibilité de concevoir et développer une application unique fonctionnant à la fois avec un écran tactile et une souris et un clavier classiques. En pratique, une seule application compatible à la fois avec iOS et macOS.

À l’automne, plus précisément à la fin du mois de septembre, sera le mois consacré aux nouveaux iPhone. Même dans ce cas, il est impossible de faire des prédictions, bien que les deux modèles OLED seront reconduis, peut-être même avec des modifications esthétiques, et un modèle LCD moins cher. Les dimensions des écrans devraient rester identiques.

Lors du même événement, Apple pourrait aussi être présentés les nouveaux iMac Pro, iMac, Mac Pro et HomePod de deuxième génération.

Enfin, en octobre, le nouvel iPad Pro devrait être présenté, ainsi que des nouveautés mineures pour la gamme MacBook et MacBook Pro.