Un utilisateur veut poursuivre Apple après l’explosion de son iPhone XS Max

Aux États-Unis, J. Hillard, un habitant de l’Ohio, envisage de porter plainte contre Apple après que son iPhone XS Max ait littéralement explosé dans sa poche.

J. Hillard rapporte que son iPhone XS Max, acheté seulement trois semaines auparavant, a commencé à émettre une odeur étrange avant de surchauffer et de laisser de la fumée sortir de sa poche. La température de l’appareil a tellement augmenté que des dommages considérables non seulement ont été causés à l’iPhone, mais également à lui-même, qui a subi de légères brûlures aux fesses. Apple a rapidement remplacé l’appareil par un nouvel iPhone XS Max, mais Hillard envisage maintenant la possibilité d’attaquer la société.

Voici son histoire : « J’étais à la pause déjeuner lorsque j’ai commencé à sentir une étrange odeur provenant de l’iPhone que j’avais dans ma poche. Peu de temps après, l’appareil a commencé à émettre de la fumée et à surchauffer au point de me forcer à quitter la pièce, car il y avait une femme avec moi. Arrivé dans la salle de réunion, j’ai enlevé mes chaussures et mon pantalon aussi vite que possible. Un de mes collègues a éteint le feu avec un extincteur. Le trou provoqué par l’explosion de l’appareil était clairement visible sur le pantalon. De plus, j’ai également eu des brûlures aux fesses, en plus de respirer beaucoup de fumée. »

Le même jour, Hillard a amené son iPhone XS Max dans un Apple Store pour expliquer l’incident survenu quelques heures plus tôt. Après avoir vérifié les dégâts évidents, le responsable du magasin a décidé de remplacer l’appareil par un nouvel iPhone.

Malgré un nouvel iPhone XS Max « en poche », l’homme envisage d’attaquer Apple en justice pour les dommages matériels et physiques causés par cette explosion.