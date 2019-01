Messenger : le Dark Mode est actuellement en test dans certains pays

Après que Messenger ait confirmé travailler sur un mode sombre dédié à son application mobile, le service appartenant à Facebook a commencé à tester cette fonctionnalité auprès de quelques utilisateurs.

Comme l’a révélé Jane Manchun Wong, l’application de messagerie a commencé à déployer l’option d’interface utilisateur auprès d’un nombre limité d’utilisateurs résidant dans quelques pays. Pour le moment, la liste exacte des marchés reste floue, mais, à première vue, la France ne figure pas sur la liste.

Suivant les traces d’autres implémentations du mode sombre, la nouvelle fonctionnalité de Messenger transforme le fond blanc en noir. De plus, le texte noir passe au blanc et tout ce qui est gris clair dans l’interface utilisateur standard est remplacé par un ton plus foncé. Cependant, les éléments colorés restent inchangés.

Comme mentionné ci-dessus, la fonctionnalité n’est pas disponible pour tout le monde pour l’instant. Mais pour ceux d’entre vous qui y ont accès et souhaitent l’activer, l’option Mode sombre peut être trouvée dans la section « Moi ». Une chose à noter, cependant, est le fait que la nouvelle fonctionnalité est encore incomplète. En fait, lors de son activation, Messenger avertit que le mode sombre ne « paraîtra pas partout », car des finitions doivent être apportées à cette fonctionnalité.