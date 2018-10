iPad Pro : 6 Go de RAM pour la version de 1 To et 4 Go pour les autres

Apple s’est bien gardée de le dire durant sa keynote, mais tous les iPad Pro de 2018 ne sont pas logés à la même enseigne. Comme l’a découvert le développeur Steve Troughton-Smith, avec l’aide de l’outil Xcode, seuls les modèles dotés de 1To de stockage auront droit à 6 Go de RAM.

Concrètement, il faudra débourser au minimum 1 729 € pour l’iPad Pro 11″ et 1 949 € pour iPad Pro 12,9″, tous deux avec 1To, pour avoir droit aux fameux 6 Go de RAM. Si vous optez pour les autres stockages de 64/256/512 Go, la facture sera bien sûr moins salée, mais vous n’aurez droit qu’à 4 Go de RAM. Entre nous, ce n’est pas une grosse affaire en soi, mais on aurait aimé que les 6 Go de RAM proposés sur chacun des modèles de 2018…surtout aux prix où ils sont vendus.

Cette différence s’explique tout de même par le fait que le plus gros stockage demandera une gestion plus poussée que les autres, d’où les 2 Go de RAM supplémentaires.

Nous verrons prochainement si la différence est notable, surtout nous attendons avec impatience les premiers retours d’expérience.