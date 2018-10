iOS 12.1 : voici toutes les nouveautés listées et détaillées par Apple

iOS 12.1 vient tout juste de sortir en version finale, et pour l’occasion, Apple a dressé une liste exhaustive de toutes les nouveautés que nous partageons ici dans son intégralité.

iOS 12.1 apporte la fonctionnalité FaceTime en groupe, plus de 70 nouveaux Emoji et la prise en charge de la double SIM avec une eSIM pour l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR. Cette mise à jour inclut également des correctifs et des améliorations.

FaceTime en groupe

Permet de passer des appels vidéo et audio réunissant jusqu’à 32 participants à la fois.

Chiffre vos conversations de bout en bout pour garantir leur confidentialité.

Permet de commencer une conversation FaceTime en groupe directement depuis une conversation de groupe Messages, ou de rejoindre un appel en cours à tout moment.

Emoji

Plus de 70 nouveaux Emoji, notamment de nouveaux personnages aux cheveux roux, gris et bouclés, de nouveaux Emoji de personnes chauves, des émoticônes plus expressives, et des Emoji d’animaux, de sports et d’aliments supplémentaires.

Prise en charge de la double SIM

Prend en charge la double SIM avec une eSIM, ce qui permet d’utiliser deux numéros sur un même appareil pour l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR.

Autres améliorations et correctifs