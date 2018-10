Apple confirme la version finale d’iOS 12.1 pour demain

Apple annonce ce soir la sortie d’iOS 12.1 en version finale prévue pour demain. Cette nouvelle mouture sera donc accessible pour tout le monde juste après la keynote.

Parmi les nouveautés les plus importantes attendues, il y aura bien sûr l’activation de la eSim sur les iPhone XS, XS Max et XR, ainsi que le contrôle de profondeur pendant la prise photo. On s’attend également à la sortie des appels FaceTime en groupe jusqu’à 32 personnes simultanément. De nouveaux émojis seront aussi de la partie, en plus des améliorations qu’apporte cet iOS 12.1, entre autres corrections de bugs.

Rappelons que la keynote aura lieu demain à 15h, heure française, une conférence dédiée aux nouveaux iPad Pro, MacBook, et peut-être un Apple Pencil 2 et un Mac min 2018.