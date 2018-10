Comment activer l’ECG de l’Apple Watch Series 4 en France

Comme bien souvent, les appareils Apple offrent différentes nouveautés en fonction de la région d’utilisation. L’une des fonctionnalités les plus attendues de l’Apple Watch Series 4 est l’ECG, un électrocardiogramme, qui sera initialement disponible uniquement aux États-Unis.

Ces fonctionnalités sont souvent déjà présentes dans le micrologiciel du périphérique et ne sont limitées que par le logiciel en fonction des paramètres régionaux du périphérique. Pour les activer, il suffit donc de changer de région et d’activer les fonctions autrement limitées.

Apparemment, comme le confirme 9to5mac, la fonctionnalité ECG n’est pas limitée du point de vue matériel. Le code d’iOS révèle en fait la seule limitation liée aux paramètres régionaux, qui rendra « invisible » la fonctionnalité sur les appareils utilisés en dehors des États-Unis.

Une fois que les fonctionnalités de l’ECG seront disponibles sur le territoire américain, il sera également possible de les utiliser également en dehors des États-Unis, simplement en modifiant la région de l’iPhone et de l’Apple Watch. Pour ce faire, vous devez accéder à l’application Watch, aller sur Général > langue et région > et changer uniquement la zone. Et vous faites exactement la même chose depuis l’app Réglages sur iPhone.

Par contre, il est important de souligner que cela modifiera le format de la date, ainsi que certaines unités de mesure, comme celle en vigueur aux États-Unis, mais c’est évidemment un petit prix que certains pourraient être disposés à payer pour essayer la nouvelle fonction ECG de l’Apple Watch.

Rappelons que la fonction ECG sera activée aux États-Unis que demain lorsque la version finale d’iOS 12.1 sera publiée suite à la keynote iPad.