Apple décore le Howard Gilman Opera House avant la keynote iPad [Vidéo]

Encore 4 jours jours avant le grand événement de présentation des nouveaux iPad, qui se tiendra le mardi 30 octobre. En attendant, Apple a commencé à décorer le Howard Gilman Opera House à Brooklyn, à New York.

Le blog japonais MacOtakara a publié une vidéo sur YouTube, qui nous donne une idée de la façon dont Apple décore actuellement le site. Contrairement à de nombreux autres événements, Apple gardera cela en dehors de la Californie, car il se tiendra à New York à partir de 10h00 (heure locale), à 15h00 en France.

 

Comme annoncé la semaine dernière, Apple organisera ce nouvel événement mardi prochain et nous attendons à la fois de nouveaux MacBook/Mac mini et iPad Pro, doté d’un design sans bordure et avec Face ID, mais les surprises risquent de ne pas s’arrêter là.