Les packs d’autocollants arrivent sur WhatsApp

WhatsApp a commencé à implémenter la prise en charge des autocollants dans la nouvelle version de son application, mais cette fonctionnalité ne sera disponible pour tous que dans les prochains jours.

Comme avec les fichiers GIF, les utilisateurs iOS pourront accéder aux nouveaux packs d’autocollants via un sous-menu supplémentaire situé dans la section des applications permettant d’envoyer des photos et des vidéos. Les nouvelles ont été ajoutées côté serveur et sont donc déjà disponibles pour certains utilisateurs, alors que d’autres devront simplement attendre.

Pour le moment, seul un pack d’autocollants de base est disponible, mais les utilisateurs pourront bientôt télécharger de nombreux autres packs proposés par WhatsApp. Le support pour les autocollants tiers viendra bientôt.

Lorsque vous recevez un autocollant, les utilisateurs peuvent cliquer dessus pour afficher des informations supplémentaires sur ce package d’autocollants et décider de le télécharger ou non. Les paquets peuvent également être ajoutés aux favoris.