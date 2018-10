Interviewé par CNN, Tim Cook a partagé quelques informations sur sa vie privée

Après son discours à la conférence sur la protection de la vie privée à Bruxelles, Tim Cook a été interviewé par CNN et s’est confié sur sa vie personnelle.

Le premier point abordé par le PDG d’Apple a été la révélation de son homosexualité. Tim Cook a publiquement prétendu être gay en 2014 et se dit maintenant fier d’être le premier PDG d’une grande entreprise à avoir fait son coming out : « Mon homosexualité est le plus grand cadeau de Dieu pour moi. J’ai décidé de le rendre public quand j’ai commencé à recevoir des histoires d’enfants qui ont lu des hypothèses en ligne sur mon homosexualité. Ces garçons étaient victimes d’intimidation, ne se sentaient pas aimés par leur famille, certains avaient même été chassés de chez eux et avaient parlé de suicide. Ce sont des choses qui ont vraiment touché mon coeur. Au début, j’ai dit : « Vous savez, je suis une personne très secrète et je garde ces choses pour moi et mon petit cercle », mais j’ai commencé à penser que c’était une chose égoïste, surtout après avoir reçu ces lettres. Je devais mettre de côté ma vie privée pour un plus grand bien, faire quelque chose qui pourrait aider ces petits garçons. J’ai expliqué publiquement que vous pouvez être gay et avancer dans la vie en faisant de grandes choses. »

La journaliste Christiane Amanpour a ensuite demandé à Tim Cook quelle était son opinion sur les initiatives du président Trump visant à revoir les lois fédérales sur la protection et la réglementation des personnes transgenres : « Mon opinion est que tout le monde devrait être traité avec dignité et respect. C’est ainsi que je vois tout le monde, quelles que soient leur orientation sexuelle, leur religion, leur histoire ethnique et leur identité en général. C’est comme ça que je vois les choses ».

À propos de la protection de la vie privée et de la nécessité d’une réglementation de type RGPD aux États-Unis, Tim Cook a déclaré qu’il n’était pas un grand partisan de la réglementation, mais qu’en ce moment précis de l’histoire, il est nécessaire d’avoir une approche de ce type sur quelque chose qui n’est pas travailler comme il se doit.