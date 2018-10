Brevet Apple : véhicules autonomes avec partage de batterie

Apple a présenté un brevet pour une série de nouveaux véhicules autonomes appelée “Peloton”. Le brevet décrit la possibilité de plusieurs voitures autonomes partageant la capacité de la batterie via un “bras connecteur”.

Le mot “Peloton” dans le cyclisme désigne le groupe principal de coureurs et ce brevet décrit certaines fonctionnalités avancées permettant de rendre plus efficaces les véhicules autonomes du futur.

Le système proposé par Apple est similaire à celui utilisé par les cyclistes dans une course dans laquelle une équipe compte deux coureurs de tête pour guider le groupe, pour arrêter le flux d’air et minimiser la résistance des concurrents. De cette façon, les autres coureurs peuvent économiser de l’énergie car ils n’ont pas à lutter contre le vent. À des heures précises, les cycles à l’arrière avancent, ce qui permet aux précédents de faire une pause.

Pour les véhicules, la réduction de la traînée peut aider à réduire la consommation d’énergie tout en maintenant la vitesse, voire en augmentant la vitesse, tout en maintenant la même consommation de carburant. Apple suggère que cela pourrait être utilisé pour augmenter le rayon de navigation d’un véhicule, nécessitant ainsi moins de stations-service ou d’arrêts de charge, réduisant ainsi le temps de trajet et les interruptions.

Apple affirme que son système peut être utilisé avec un minimum de deux véhicules autonomes, mais il semble que pour obtenir de meilleurs avantages, de nombreuses voitures doivent être connectées les unes aux autres, ce qui crée une caravane apportant une aérodynamique accrue et bien plus encore.

Le système de navigation d’Apple peut comparer les plages de conduite de chaque véhicule du groupe et déterminer ainsi un ordre particulier. Le système est en mesure de donner des instructions aux autres véhicules, ce qui permet aux voitures de se réunir dans une configuration optimale, par exemple en plaçant les véhicules avec des réserves de carburant plus importantes vers l’avant, de sorte que ceux ayant des quantités de carburant plus faibles en tire un avantage.

Partage des batteries en conduisant

Apple suggère également que les véhicules électriques qui roulent ensemble pourraient partager leurs réserves. Un appareil rétractable pourrait être étendu entre les véhicules, permettant le transfert d’énergie si nécessaire.

Dans le cas d’un convoi de véhicules électriques, cela pourrait permettre à une voiture avec une batterie faible d’être rechargée par d’autres véhicules. Tous les véhicules impliqués étant autonomes et capables de communiquer les uns avec les autres, ils peuvent non seulement lire leur position et l’état de la route, mais également suffisamment près les uns des autres pendant une période prolongée pour permettre le transfert d’une quantité d’énergie acceptable.

L’idée du transfert de puissance est utile pour les groupes de véhicules, mais il n’est pas clair si elle est également destinée à être utilisée avec d’autres véhicules routiers. Le guide Peloton offre des avantages pour tout le monde, mais il serait probablement préférable que le conducteur choisisse ou non de donner accès aux réserves de puissance de son véhicule.

Apple utilise actuellement une flotte de véhicules en Californie pour tester et améliorer son système de conduite autonome. On pense également que la société travaillera avec Volkswagen sur le programme PAIL, qui permettra de transporter les employés entre les bureaux Apple à l’aide de fourgonnettes à conduite autonome.