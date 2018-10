🎉Promos : Trottinettes Ninebot, Xiaomi Mi 8, Pocophone F1, Mi Drone 4K et plus

Aujourd’hui, nous vous proposons une nouvelle liste de produits high tech en promo parmi lesquels vous trouverez des trottinettes Ninebot et Xiaomi, un casque sport bluetooth, le Xiaomi Mi 8 / Pocophone F1 et plus.

› Xiaomi M365 Scooter Electrique Pliable Original – NOIR : 336,88 € avec le code GB4401

› Trottinette Ninebot Segway ES1 No.9 : 236,59 € avec le code GBES1COUPON

› Trottinette Ninebot Segway ES2 : 331,63 € avec le code GBES2COUPON

› Xiaomi Mi 8 4G Phablet Global Version : 337,75 €

› Casque sport Alfawise W1 Neckband Bluetooth : 15,75 €

› Xiaomi Pocophone F1 6GB RAM 4G Phablet Global Version – SLATE BLUE : 271,25 €

› HUAWEI nova 3 4G Phablet – BLACK : 341,25 €

› Huawei nova 3i 4G Phablet Global Version – PURPLE : 253,75 €

› Xiaomi Mi Drone 4K UHD WiFi FPV Quadcopter : 376,25 €