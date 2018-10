L’excellent Stardew Valley est disponible sur l’App Store

La version iOS du célèbre jeu Stardew Valley est maintenant disponible sur l’App Store. Votre ferme et toutes les activités connexes vous attendent sur iPhone et iPad.

Les personnes ayant effectué la réservation du jeu au cours des derniers jours peuvent désormais le télécharger directement depuis l’App Store. L’application nécessite iOS 10.0 ou une version ultérieure pour fonctionner et est idéale à partir de la douzième année.

Stardew Valley est un autre titre populaire proposé sur iOS sous la forme d’un portage, après avoir été publié pour la première fois sur PC, puis sur consoles. Stardew Valley est fondamentalement un titre qui vous oblige à gérer une ferme en élevant des animaux, en cultivant différentes cultures saisonnières et en développant davantage votre ferme pour augmenter son potentiel. Avec des graphismes de style rétro, l’application est traitée en détail, sons et bruits de fond inclus. Les auteurs voulaient renoncer complètement à des sections spécifiques “in-app” ou à des bannières publicitaires. De plus, avec l’arrivée de la version 1.3, de nouvelles histoires seront incluses.

 

Parmi les principales caractéristiques, rappelons-nous que dans ce jeu vous aurez pour mission de transformer votre terre en une véritable ferme à succès. Animaux, fruits, légumes, vous devrez vous occuper avec amour et professionnalisme de tâches sans fin liées à l’activité. Vous aurez votre propre ferme, une famille, vous devrez entretenir des relations avec les autres, prendre part aux festivals du pays, faire face aux dangers, partir à la découverte, vous pourrez vous détendre en pêchant, en jardinant et bien plus encore.

› Télécharger Stardew Valley sur l’App Store : 8,99 €