iPhone XR, voici les premières impressions de la presse

Aux États-Unis, les premiers avis consacrés au nouvel iPhone XR ont été publiés : le meilleur de l’iPhone XS avec quelques compromis mais avec une batterie plus performante.

L’iPhone XR sera disponible dès ce vendredi dans six couleurs différentes: noir, blanc, bleu, rouge, corail et jaune. C’est un très bon smartphone qui offre toute la qualité du haut de gamme récent à un prix inférieur, grâce à certains compromis.

L’iPhone XR présente la même puce A12 Bionic et la même caméra grand angle que l’iPhone XS. De plus, il se rapproche du design de l’iPhone X grâce à l’encoche qui intègre Face ID. Le dispositif, cependant, intègre un écran LCD et non OLED et des cadres plus épais, bien que les matériaux soient toujours de qualité supérieure. Mais dès les premiers avis, cet appareil semble avoir beaucoup plus d’autonomie que les autres.

Selon Engadget, c’est l’iPhone que la plupart des gens devraient acheter parce qu’il atteint sept heures d’autonomie en continu par jour et qu’il intègre une caméra grand angle identique à celle de l’iPhone XS. Le seul défaut est dans le mode portrait, qui est évidemment limité. Caractérisé par le logiciel, ce mode ne fonctionne donc que lorsqu’un visage est identifié et ne prend pas en charge certaines options d’éclairage. Dans tous les cas, le contrôle de profondeur est pris en charge.

Pour Daring Fireball, par contre, le mode portrait de l’iPhone XR est plus performant que celui du XS en basse lumière car il utilise la caméra grand angle et non le téléobjectif. La présentation est plutôt critiquée ici, ce qui constitue un pas en arrière en termes de PPI et de perception.

The Verge était beaucoup plus critique sur l’affichage de l’iPhone XR, mais pas à cause de la résolution, car son angle de vision n’était pas aussi optimisé que sur les iPhone précédents à écran LCD. De plus, le manque de 3D Touch est critiqué. De plus, le Taptic Engine de l’iPhone XR, ou Haptic Touch, ne semble pas être un bon substitut, car il est moins immédiat que le 3D Touch classique. Ce n’est plus basé sur la pression mais sur combien de temps l’icône est pressée à l’écran. Apple a toutefois indiqué à The Verge que plus de fonctionnalités de style 3D Touch arriveront sur l’iPhone XR au fil du temps. Peut-être pourront-elles optimiser l’expérience de l’utilisation de Haptic Touch.

 

Au lieu de cela, iMore a attiré l’attention sur la résistance du panneau de verre placé à l’arrière et a montré comment, bien que cela ne semble pas être celui de l’année dernière, le verre n’est pas aussi solide que celui de l’avant.

 

Wired a été surpris par la batterie de l’iPhone XR qui a résisté jusqu’à un week-end complet sans recharges, avec une utilisation sporadique. En tout cas, la batterie semble être vraiment intéressante sur ce modèle. Wired parle d’une batterie qui a dépassé celle de l’iPhone XS Max.

 

Enfin, Pocket Lint a parlé des améliorations apportées à ce smartphone par rapport à ses prédécesseurs et a recommandé la mise à niveau, tout en notant les limites de ce périphérique par rapport aux XS et XS Max plus performants, mais leur coût étant encore plus élevé.

Cet iPhone XR pourrait donc être vraiment un produit intéressant, capable d’attirer de plus en plus de gens. Nous vérifions par nous-mêmes ce que vaut l’iPhone XR dans les prochains jours.