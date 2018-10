Une fois encore, et sans trop de surprises, une enquête menée par Piper Jaffray confirme que les adolescents américains préfèrent de loin l’iPhone aux autres smartphones du marché.

Cette enquête montre que 82% des répondants ont un iPhone. Ce nombre a augmenté par rapport aux 78% en 2017 et semble s’être stabilisé pendant des mois. Même en avril de cette année, ce pourcentage était de 82%.

Le nombre augmente davantage si on parle d’intention d’achat, sachant que pas moins de 86% des adolescents américains ont choisi l’iPhone (+2% par rapport à avril). Au lieu de cela, le nombre de personnes souhaitant acheter un téléphone Android passe de 11 à 10%. Les chercheurs de Piper Jaffray confirment que l’intention d’achat d’un iPhone n’avait jamais été aussi élevée chez les adolescents américains.

L’enquête révèle également d’autres curiosités : 45% des adolescents disent que la marque d’un article est le facteur le plus important dans une décision d’achat, Amazon est le site Web préféré et Instagram est le réseau social le plus utilisé, Facebook étant toujours plus en déclin chez les plus jeunes. Netflix représente 38% de la consommation vidéo quotidienne, encore plus que YouTube (33%), la télévision par câble (16%) et Hulu (5%).

Dans le cadre de cette enquête, Piper Jaffray a interrogé 8 600 adolescents dans 47 États, l’âge moyen étant de 16 ans et le revenu familial moyen de 68 300 $.