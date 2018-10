Le manque d’innovation des nouveaux iPhone provoquerait une baisse d’enthousiasme

Pour accompagner une note publiée la semaine dernière, les analystes de Citi Research ont créé un graphique qui met en évidence un intérêt moindre chaque année pour les derniers modèles d’iPhone.

Le graphique utilise le nombre de recherches Google émanant de consommateurs concernant certains iPhone juste avant et après l’événement de lancement, de manière à mesurer l’intérêt suscité par chacune d’eux. En dépit de la tendance à la baisse, Citi Research continue de croire que l’appareil peut soutenir une croissance d’unité annuelle à un chiffre pour Apple, mais la société a déclaré qu’elle ne cherchait pas le début d’un nouveau super cycle. Les analystes ont expliqué que la baisse d’intérêt des clients est due au ralentissement de l’innovation et la saturation de l’iPhone sur les principaux marchés.

En dépit de l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que Face ID, la résistance à l’eau et un écran de bord à bord, Citi Research indique que plus d’innovations ont été constatées il y a quatre ou cinq ans, lorsque la taille de l’écran augmentait et que la caméra s’améliorait considérablement d’année en année. Les résultats de Google Search étaient bien plus importants à l’poque de l’iPhone 5 et de l’iPhone 6/6 Plus, notamment grâce aux nouvelles tailles d’écran.

Sans surprise, les modèles “S” avec des modifications évolutives (non révolutionnaires) avaient moins la cote dans les recherches Google de la part des consommateurs. Cependant, on parle d’une refonte majeure de l’iPhone l’année prochaine, qui inclurait notamment un appareil photo TrueDepth à l’arrière et à l’avant du téléphone. Cela devrait permettre à Apple d’offrir davantage de fonctionnalités AR pour l’appareil.

« Nous avons constaté que le nombre de recherches sur le Web après le lancement augmentait chaque année. Nous constatons également que la dynamique a diminué avec le temps. Nous pensons que cela indique que le marché est en train de mûrir et que les clients s’émerveillent de moins en moins devant chaque nouvelle génération d’iPhone. Nous pensons que cela est dû au ralentissement de l’innovation et à la saturation de l’iPhone sur le marché adressable. » – Citi Research.

Le prochain grand produit de consommation d’Apple pourrait être les lunettes AR d’Apple. La société travaillerait sur ces lunettes AR (ou un casque AR) avec une sortie attendue l’année prochaine ou en 2020.