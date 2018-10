Samsung commence à produire des puces de 7nm

Samsung a débuté la production de puces en utilisant un processus de 7 nanomètres, ce qui l’a mis en concurrence directe avec TSMC, le partenaire actuel de la puce Apple série A, pour la fourniture prochaine de puces pour iPhone.

Samsung a annoncé le début de la production en série de puces 7nm Low Power Plus, le premier processus de production utilisant la lithographie ultraviolette extrême (LPP EUV). De cette manière, Samsung affirme pouvoir potentiellement produire des puces plus petites, même à 3 nanomètres.

La technologie EUV est un ajout important à la production de processeurs, car elle peut rendre une partie du processus beaucoup moins chère que les techniques d’immersion au fluorure d’argon (ARF) actuelles. Alors que le processus ARF nécessitait jusqu’à 4 masques multi-motifs coûteux pour créer une couche, l’utilisation de lasers à ultraviolets devrait permettre de réduire le nombre de masques utilisés de 20%.

Cette technique offre également d’autres avantages, outre le coût, avec le processus 7LPP avec EUV, vous obtenez une efficacité énergétique accrue de 40% et des performances supérieures de 20% par rapport au processus FinFET 10 nanomètres de Samsung.

« Ce changement fondamental dans la fabrication des plaquettes offre à nos clients la possibilité d’améliorer considérablement le délai de mise sur le marché de leurs produits avec un débit plus élevé, des couches réduites et de meilleurs rendements », a déclaré Charlie Bae, le vice-président exécutif de Samsung Electronics pour la vente et le marketing. « Nous sommes convaincus que le 7LPP constituera un choix optimal non seulement pour les périphériques mobiles et HPC, mais également pour un large éventail d’applications de pointe ».

Samsung veut rivaliser avec TSMC

Il est important que Samsung produise des puces de 7 nanomètres, car Qualcomm et Mediatek ont ​​reporté leur lancement à 2019, faisant de Samsung, TSMC et Huawei les seuls à utiliser ce type de processus de production. .

Cependant, le principal concurrent de Samsung dans le domaine des 7 nanomètres est TSMC, car il est actuellement le seul fabricant de processeurs Apple de la série A, utilisés dans les iPhone, iPad et autres, et devrait rester le seul fournisseur en 2019.

TSMC est le fournisseur exclusif d’Apple depuis 2016, après que la société Cupertino ait décidé de transférer toute la production de la série A dans la société après une période de séparation des commandes entre TSMC et Samsung. Il est supposé que, grâce à cette initiative, Samsung tente de récupérer certaines commandes de puces Apple à l’avenir, mais la concurrence du marché et les luttes juridiques pourraient empêcher ce rapprochement.