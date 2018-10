CIRP : les ventes d’iPhone XS sont excellentes

Selon CIRP, les premiers chiffres de vente des nouveaux iPhone XS semblent très positifs, avec une part égale entre le XS et XS Max.

En fait, la part combinée de 16% atteinte au cours des 10 derniers jours du trimestre signifie que les ventes des iPhone XS ont rivalisé avec celles du dernier trimestre de chacun des modèles.

L’iPhone X représentait 14% des ventes, tandis que les iPhone 8 et 8 Plus étaient les modèles les plus vendus, avec respectivement 16% et 17% des ventes. Cette année, les ventes des iPhone XS et XS Max sont comparables à celles des iPhone 8 et 8 Plus au cours du trimestre de lancement.

Le CIRP indique également que les nouveaux modèles augmentent le prix de vente moyen (ASP) d’Apple à des niveaux sans précédent, du moins aux États-Unis. La société utilise en fait une mesure légèrement différente, appelée prix de détail moyen pondéré aux États-Unis (US-WARP), qui prend également en compte les remises offertes par Apple aux revendeurs et aux opérateurs.

Augmentation la valeur des ventes d’iPhone

Pour le trimestre de septembre 2018, le CIRP a calculé un US-WARP de 796 USD, supérieur à celui de 751 USD pour le trimestre de juin 2018 et de 705 USD pour le trimestre de septembre 2017.

Les données de CIRP sont basées sur une enquête menée auprès de 500 clients américains ayant effectué un achat important de produits Apple au cours du trimestre. Évidemment, cela inclut les iPad, Mac et Apple Watch, de sorte que le spécimen spécifique à l’iPhone est modeste, mais donne une idée assez claire de la qualité des ventes des nouveaux iPhone.

Reste à voir comment l’iPhone XR va se positionner, sachant que les précommandes débutent demain matin, avant un lancement officiel prévu le 26 octobre.