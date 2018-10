Pwn20wnd publie unc0ver RC7 avec des correctifs liés à RootFS et au stockage

Disponible depuis quelques jours, l’outil unc0ver pour le jailbreak d’iOS 11.0 à 11.4 bêta 3, conçu par par le développeur Pwn20wnd, revient en version RC7 avec d’importantes corrections de bugs et améliorations de la stabilité.

Le message officiel de Pwn20wned nous apprend que la version RC7 corrige un problème lié à la fonctionnalité RootFS Restore sur les périphériques iOS 11.2-11.2.6 et améliore la fiabilité du nettoyage de l’exploit MP après le jailbreak.

Pour information, la fonctionnalité de restauration RootFS dans l’application unc0ver jailbreak vient remplacer Rollectra explicitement créé pour le jailbreak unc0ver. RootFS Restore ne fonctionnait pas correctement sur les appareils iOS 11.2-11.2.6 exécutant des versions antérieures de ce jailbreak. La version RC7 a donc résolu ce problème.

De plus, Pwn20wnd a également résolu les problèmes de stockage pour certains jailbreakers. Toute personne ayant rencontré ce problème est invité à faire la mise à jour vers la version unc0ver RC7, car cela devrait résoudre le problème.

Si vous n’utilisez pas déjà le jailbreak unc0ver, référez-vous à notre tutoriel pour vous aider à jailbreaker votre appareil iOS : Jailbreak iOS 11 avec le nouvel outil Unc0ver [Tutoriel].

Dans le cas où vous n’avez pas encore entendu parler du jailbreak unc0ver, sachez que cet outil est décrit comme étant plus simple, plus rapide, plus stable, et avec plus d’options, que le jailbreak Electra conçu par le développeur CoolStar. D’ailleurs, ce dernier travaillait au départ avec Pwn20wnd, mais des désaccords ont mis fin à leur collaboration depuis plusieurs mois.

Aujourd’hui, Pwn20wnd préfère faire « cavalier seul » pour mieux se concentrer sur son outil et le rendre bien meilleur qu’Electra. C’est en tout cas son objectif.

N’hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires si vous utilisez actuellement le jailbreak unc0ver.