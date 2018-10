Jailbreak iOS 11 avec le nouvel outil Unc0ver [Tutoriel]

Bien que ce soit le jailbreak iOS 12 désormais le plus attendu, le développeur Pwn20wnd a mis en ligne un nouvel outil baptisé Unc0ver dédié au jailbreak d’iOS 11.0 à 11.4 bêta 3.

Pour rappel, Pwn20wnd travaillait auparavant avec CoolStar sur l’outil Electra, mais des désaccords ont mis fin à leur collaboration. Cela ne lui a pas empêché de plancher sur son propre outil et proposer Unc0ver qui d’après lui est bien plus table que Electra. Il confirme également qu’il consomme moins d’énergie, dispose d’une version de Cydia plus rapide et que son jailbreak est moins détectable par les applications tierces.

De plus, Unc0ver intègre des paramètres grâce auxquelles l’utilisateur peut activer/désactiver les mises à jour, les tweaks et autres. En bref, Unc0ver semble être un outil mieux travailler que Electra.

Si ce jailbreak vous intéresse, il suffit de télécharger le fichier IPA sur Ignition ou sur Tweakbox depuis le navigateur Safari sur iPhone/iPad/iPod touch, et cliquer sur « Faire confiance » dans Réglages > Général > Gestion des profils > Adresse mail.

Sinon, vous pouvez utiliser la bonne vieille méthode tout aussi efficace avec Cydia Impactor :

Remarque : avant de commencer activez le mode Avion, désactivez votre code secret/Touch ID/Face ID, désactivez Siri et redémarrez votre appareil. Ces étapes supplémentaires ne sont pas obligatoires, mais semblent augmenter le taux de réussite de l’outil. Ne pas faire ce jailbreak par dessus Electra, au risque de perdre vos données et d’avoir à faire une restauration sur iOS 12.x.

Télécharger le fichier IPA à cette adresse

Téléchargez Cydia Impactor sur votre ordinateur : macOS Windows Linux (32 bits) Linux (64 bits)

Branchez votre appareil sur votre ordinateur, lancez Cydia Impactor et glissez le fichier IPA sur Cydia Impactor

Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe, pour qu’il génère un certificat nécéssaire à l’installation

Allez ensuite dans Réglages > Général > Gestion des profils, cliquez sur votre adresse email puis sur « Faire confiance »

Assurez-vous de supprimer la mise à jour 11.4 OTA (Général > Stockage iPhone)

Redémarrez votre appareil

Lancez l’application Unc0ver sur l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton « Jailbreak » et attendez la fin du processus du jailbreak

Votre appareil va ensuite redémarrer pour terminer le processus, après quoi vous verrez l’app Cydia installée. Vous êtes maintenant prêt à retrouver les joies du jailbreak avec tous les tweaks et thèmes qui vous permettent de personnaliser à souhait votre appareil.