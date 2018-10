Apple met à jour la page de confidentialité avec des nouvelles pour les utilisateurs américains

Apple a mis à jour son site Web sur la confidentialité, y compris les nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 12 et MacOS Mojave, afin de protéger davantage les données des utilisateurs. En outre, les utilisateurs peuvent désormais obtenir et télécharger une copie de leurs données stockées par Apple.

La page contient toujours les mêmes engagements Apple, rappelant que la confidentialité est « un droit humain fondamental » et que la plupart des informations des utilisateurs sont stockées localement sur iPhone, iPad et Mac : les nouvelles fonctionnalités de sécurité intégrées à iOS 12 et MacOS Mojave, telles que le cryptage de bout en bout des appels FaceTime, l’amélioration de l’identifiant de visage, les règles de confidentialité et les nouvelles limitations de Safari.

Les nouvelles les plus importantes concernent les utilisateurs américains, car ils peuvent désormais obtenir une copie des données personnelles stockées sur des serveurs Apple. Cette fonctionnalité était déjà active pour les utilisateurs européens depuis un certain temps.

En téléchargeant les données stockées par Apple, il s’avère qu’il en existe très peu, la plupart du temps limités à des achats et à des informations marketing. Toutes les autres données stockées par Apple sont cryptées et ne peuvent donc pas être transmises. Elles ont été conservées pendant une courte période, puis supprimées.

C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux données stockées par des sociétés telles que Facebook et Google, avec des archives de données personnelles qui atteignent plusieurs gigas.