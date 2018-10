Homecourt, la technologie AR appliquée au basketball, est disponible

Homecourt, l’une des applications AR présentée lors de la keynote dédiée aux iPhone XS et XS Max, est maintenant disponible sur l’App Store avec la mise à jour qui inclut toutes les nouvelles présentées lors de la conférence.

Homecourt est une application conçue pour les joueurs de basket. La nouvelle fonctionnalité “Shot Science” utilise la réalité augmentée pour suivre le nombre de coups que vous avez faits, où ils ont été faits et combien de paniers ont été faits. L’application, développée par les anciens employés d’Apple, Facebook et Google, exploite les technologies ARKit et AI d’Apple pour offrir toutes ces informations en temps réel. Grâce à l’apprentissage automatique, Homecourt peut également comprendre ce qui se passe sur le terrain.

Homecourt est un exemple clair de la façon dont l’AR peut être plus qu’un expédient amusant si la bonne idée est à la base. Une telle application montre clairement pourquoi Apple consacre tant de temps et de ressources au développement de la plate-forme ARAR.

Homecourt est disponible gratuitement sur l’App Store.