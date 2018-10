L’Apple Car, va-t-elle embarquer des puces produites par TSMC ?

Ming-Chi Kuo revient pour parler de processeurs ARM et de produits Apple. Cette fois, il s’agit de l’Apple Car qui selon toute probabilité, devrait intégrer des puces conçues par TSMC.

La relation entre TSMC et Apple pourrait bientôt se renforcer encore davantage. La société chinoise de semi-conducteurs pourrait fournir non seulement des puces ARM personnalisées pour Mac à partir de 2020-2021, mais également des puces pour la nouvelle Apple Car.

TSMC est un partenaire très important pour Apple, en croissance constante grâce à des investissements énormes et toujours à jour en ce qui concerne les processus de production les plus récents. La puce Bionic A12 montée sur les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR permettra à la société d’obtenir d’excellents résultats financiers au premier trimestre de 2019 grâce au formidable dynamisme des appareils présentés en septembre dernier pour lesquels on attend d’excellentes ventes à la période de Noël.

La société est donc un partenaire clé pour Apple qui travaille sur un système de conduite autonome très avancé pour sa voiture, qui pourrait offrir au moins le niveau 4, voire le niveau 5, qui rendrait la voiture complètement autonome. TSMC devrait donc fournir entre 2023 et 2025 des puces avec un processus de production de 5 voire 3 nm pour permettre à Apple de fournir à l’utilisateur la puissance de calcul adéquate pour soutenir le grand projet de l’entreprise.

Kuo est certain que, dans sa perspective, seule TSMC sera en mesure de faire face à une demande aussi complexe et pourrait donc même être le seul partenaire d’Apple en ce qui concerne au moins les phases initiales de ce projet. TSMC devrait rester le fournisseur exclusif des puces pour iPhone pendant au moins les deux prochaines années.

L’Apple Car pourrait donc être beaucoup plus proche que vous ne le pensez !