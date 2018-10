Il ressort d’un sondage anonyme mené par Blind qu’un employé d’Apple sur quatre envisage de supprimer son compte Facebook au cours des prochains mois.

Les récentes vicissitudes qui ont frappé Facebook et les données de ses utilisateurs ont alarmé des millions de personnes. Beaucoup ont déjà cessé d’utiliser le réseau social et de plus en plus de personnes envisagent de supprimer complètement leur profil…même chez Apple.

En fait, un récent sondage montre que 25% des employés d’Apple ont l’intention de supprimer leur compte Facebook. La principale raison est le risque de perdre leurs données, à la fois pour les politiques Facebook et pour le manque de sécurité de la plate-forme.

Même Tim Cook a maintes fois critiqué Facebook et demandé plus de réglementation pour la protection des données des utilisateurs.

Et vous, continuez-vous à utiliser Facebook ?