Les bornes de recharge pour véhicules électriques arrivent sur Google Maps

Les informations sur les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans le monde sont maintenant disponibles sur Google Maps. La base de données sera mise à jour en permanence.

Pour rechercher les stations de recharge de véhicules électriques à proximité, entrez simplement des mots clés tels que “Chargement EV” et la liste des points de recharge les plus proches s’affichera immédiatement. Chaque carte indique non seulement l’emplacement exact avec n’importe quel numéro de téléphone, mais également des informations sur les types de ports disponibles, la vitesse de chargement et le nombre de ports de chargement présents. Pour le moment, il n’y a pas d’information sur le nombre de ports libres ou occupés dans une station donnée.

Comme pour tous les autres points d’intérêt de Google Maps, chaque station est identifiée par des photos, des critiques et des questions postées par les utilisateurs.

Google Maps affiche les bornes de recharge EV suivantes :

Partout dans le monde : Tesla, Chargepoint

États-Unis : SemaConnect, EVgo, Blink

Royaume Uni : Chargemaster, Pod Point

Australie et Nouvelle-Zélande : Chargefox

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que dans les applications iOS et Android, mais pas encore dans la version de bureau de Google Maps.