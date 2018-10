Voici les principales spécifications et caractéristiques du RED Hydrogen One

Présenté en juillet 2017, le smartphone RED Hydrogen One, unique en son genre, aurait dû initialement être commercialisé début 2018. Seulement, la société s’est heurtée à quelques problèmes de production que nous avons récemment évoqué dans ce post.

Pendant que RED se bat difficilement pour concevoir peut-être la plus grande ambition de la société, une illustration met en lumière les principales spécifications et caractéristiques du RED Hydrogen One.

L’appareil embarquera des caméras arrière « stéréo » avec des capteurs 12,3 MP et une résolution de 4056 x 3040 et des capteurs frontaux « stéréo » de 8,3 mégapixels et une résolution de 3840 x 2160.

Le RED Hydrogen One aura droit une technologie « clé » et véritablement unique : son fameux écran LCD H4V 2D holographique de 5,7 pouces avec une résolution de 2560 x 1440. Il disposera aussi d’un support de son surround spatial et la possibilité de capturer, d’afficher et de partager des images fixes et des vidéos holographiques H4V.

En résumé, le RED Hydrogen One a été décrit comme « la première machine multimédia holographique à 4 vues au monde », produisant un contenu « meilleur que la 3D » visualisable sans lunettes.

Parmi les autres caractéristiques, on trouve une très grande batterie de 4 500 mAh, une mémoire vive de 6 Go et un espace de stockage interne de 128 Go, plus un slot pour carte microSD, ainsi que deux cartes SIM, une protection écran Gorilla Glass, des haut-parleurs frontaux « deep cavity », une prise casque 3,5 mm et un connecteur Pogo pour une extension modulaire.

En revanche, on ne connait pas encore son processeur, ni même la version Android qui sera pré-installée, mais il est possible que RED opte pour le Snapdragon 845 power et Android Oreo.

Les pré-commandes devraient débuter le 2 novembre prochain chez Verizon et AT&T, en version aluminium, tandis que la déclinaison en titane se fera encore attendre, le temps que la société résolve ses problèmes de production.