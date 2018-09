Le RED Hydrogen One en titane retardé, la société offrira un modèle en aluminium en plus

Alors que les précommandes du RED Hydrogen One en titane ont commencé 14 mois en arrière, la société annonce un nouveau retard. Pour s’excuser, elle a prévu d’offrir à ses clients, qui ont déjà précommandé la version titane, l’autre modèle moins cher en aluminium lequel sortira fin octobre.

RED rencontre apparemment des problèmes avec la production du modèle en titane. Mais pour monter sa bonne foi, le PDG de la société permettra aux clients de conserver les deux modèles sans frais supplémentaires, à savoir le modèle en titane précommandé et la version aluminum offerte.

Selon le président de la société, Jim Jannard, ses fournisseurs avaient assuré à la société que suffisamment de modèles en titane seraient produits afin de répondre aux précommandes. Cependant, cela s’est finalement avéré ne pas être le cas. En outre, Jannard affirme que la marque a été sévèrement critiquée à plusieurs reprises par ses fournisseurs, d’où des retards constants.

Pour ceux qui sont encore intéressés par le smartphone RED, le Hydrogen One sera disponible à partir du 2 novembre via des opérateurs tels que AT&T et Verizon. Il sera intéressant de voir comment va être accueilli le smartphone.