⚡️ SFR RED joue les prolongations : 40 Go à 10€ et 60Go à 15€ !

SFR vient de prolonger ses offres RED de 40 Go à 10€ et de 60Go à 15€/mois – c’est sans limite de durée, et sans engagement.

Ces offres disposent des Appels/SMS/MMS illimités, de 40Go ou 60Go de data en 4G ou 3G (au-delà usage internet bloqué), en plus du SFR Wifi et usage modem inclus.

Elles s’adressent aux nouveaux clients seulement, et les tarifs de 10€ et 15€/mois ne connaîtront pas d’augmentation, c’est à vie ! Profitez de ces offres rapidement car elles s’arrêtent le 29 octobre prochain.

› Accéder aux offres

SFR RED 100Go

Et si les 40/60Go ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours opter pour le forfait 100Go à 20€/mois, spécialement mis en place pour les plus gros consommateurs de data.

› Accéder à l’offre 100Go