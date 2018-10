Adobe Premiere Rush CC disponible sur l’App Store

Adobe a publié Adobe Premiere Rush CC sur l’App Store, une application dédiée au montage vidéo, idéale pour le montage de contenu multimédia en déplacement.

Appropriée pour les youtubers mais pas seulement, cette application est ajoutée à la riche gamme d’applications Adobe pour les appareils iOS, en attente de l’intégralité de Photosthop CC pour iPad qui arrivera en 2019.

Adobe Premiere Rush CC est une application de montage vidéo conçue pour tous les créateurs sur mobile. Il s’agit d’une solution moins lourde que Premiere et est désormais disponible sur iOS afin de simplifier le travail de ceux qui l’utilisent également sur le bureau.

À cet égard, rappelez-vous qu’Adobe insiste beaucoup sur cette intégration profonde entre plates-formes, même avec l’arrivée imminente de Photoshop CC pour iPad – complete – qui s’intégrera mieux avec les variantes de bureau.

Cette version d’Adobe Premiere Rush est délibérément simplifiée par rapport à la version plus complexe et complète d’Adobe Premiere. Tout cela doit être facile et intuitif à exploiter en déplacement, avec le glisser-déposer et le large potentiel d’édition en déplacement.

Vous pouvez éditer, générer du contenu et même profiter de l’application pour enregistrer des clips à inclure dans un projet, y compris un son de haute qualité. En bref, c’est vraiment une solution optimale que les utilisateurs les plus exigeants ne peuvent s’empêcher d’essayer.

› Télécharger Adobe Premiere Rush CC gratuitement sur l’App Store