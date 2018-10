Quel est le meilleur réseau 4G en train et sur autoroute ?

Une nouvelle étude menée par l’Arcep démontre qu’il y a des disparités entre les opérateurs en fonction des trajets en train et sur autoroute.

Bien que les quatre opérateurs, Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free, aient énormément investi dans leurs infrastructures, il existe toujours un fossé entre eux. C’est exactement ce qu’a voulu démontré le gendarme des télécoms en testant la rapidité de chargement d’une page web. Plus précisément, cette étude vise à savoir quels opérateurs sont en mesure de la charger en moins de 10 secondes en fonction des trajets en TGV et sur autoroute.

Cliquer pour agrandir

Comme le montre ce tableau, Orange est dans la majorité des cas, l’opérateur capable d’offrir une connexion stable et efficace, contrairement à Free qui se retrouve souvent en queue de train. Quant à Bouygues Télécom et SFR, les deux se valent, tout dépend du transport et du trajet.

Celui qui s’en sort le mieux en train n’est autre qu’Orange, ses investissements lui permettent en effet d’avoir un service à même de répondre aux attentes de ses clients. Le pourcentage varie entre 42 et 94 %, mais le plus souvent l’opérateur historique est au-dessus de 60%, très loin devant Free qui vacille entre 9 et 43%.

Concrètement, Free a su se faire une place en tant que quatrième opérateur avec des forfaits à prix agressifs, mais il lui reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de son réseau. Vous l’aurez compris, Orange reste le meilleur de sa catégorie et un opérateur de choix si vous passez beaucoup de temps à voyager en France.