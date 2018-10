Un nouveau Beats Solo 3 dédié aux 90 ans de Mickey Mouse

Après la présentation de la collection Skyline, Apple et Beats by Dr.Dre annoncent l’édition spéciale du Solo 3 dédiée à Mickey Mouse pour ses 90 ans. Le casque ont été fabriqué en collaboration avec Disney et avec le rappeur Lil Yachty.

« La musique et Disney vont de pair, ils ont maintenant le casque idéal pour être représentés ensemble », a déclaré Lil Yachty. « Je suis honoré d’avoir été choisi pour cette collaboration. J’ai grandi en regardant Disney et en utilisant les écouteurs Beats. Maintenant, être capable de les représenter tous les deux est incroyable ».

 

Ce casque Mickey Mouse Special Edition Solo 3 offre le même matériel et les mêmes spécifications que la version standard, mais sont livrés avec un étui personnalisé Disney / Beats, l’autocollant du 90e anniversaire de Mickey Mouse et un autocollant avec Mickey Mouse.

Les Beats Studio 3 sont des casques d’écoute de type over-ear, avec annulation de bruit adaptative, au design très proche de la génération précédente de la gamme Studio et intégrant le processeur W1 pour la gestion de certaines fonctions.

Cette édition spéciale est également équipée d’un étui en feutre exclusif inspiré des casques antibruit Mickey Mouse. Elle sera disponible à partir du 11 novembre au prix de 349 € dans tous les Apple Store et les magasins Disney.